O irmão da cantora brasileira Anitta, Renan Machado, usou o Instagram para partilhar com os seus seguidores uma atualização do estado de saúde da irmã.

"Está a sair um monte de especulação e um monte de coisas que não têm sentido sobre o internamento da minha irmã", escreveu Renan Machado nas stories do Instagram. "Sim, ela está internada, a ser medicada e tratada. Vim esclarecer que não é Covid. Assim que ela chegou aqui, foi testada e deu negativo. Está a ser tratada. Está tudo certo", garante o irmão de Anitta, pedindo "um pouco de respeito" por ela.

A informação foi mais tarde confirmada pela própria Anitta que, ainda no hospital, escreveu uma mensagem no Twitter, agradecendo as "energias positivas" enviadas pelos fãs e dizendo já se sentir melhor do que quando foi hospitalizada, num hospital do Rio de Janeiro.

"Por favor não [divulguem] fake news por aí. Meu irmão já postou meu teste de Covid ontem e segue dando negativo. Não se trata de corona. Estarei bem em poucos dias se Deus quiser", garante Anitta.

Em comunicado de imprensa, a assessoria da artista explicou que Larissa de Macedo Machado, verdadeiro nome de Anitta, foi internada depois de se sentir mal em casa. "A cantora passou por diversos exames que apontaram o diagnóstico de infeção alimentar. Anitta está sob cuidados médicos e recebendo medicação e hidratação."

Anitta, que a revista Time incluiu na sua lista de 100 personalidades mais promissoras a nível mundial, ainda não tem previsão de alta.