Os festivais de verão em França deverão realizar-se, este ano, com lugares sentados e um máximo de 5 mil pessoas, anunciou esta quinta-feira o Syndicat des Musiques Actuelles (SMA).

"É certo que a temporada de festivais de verão, em 2021, não será como as outras", afirmou à AFP Aurélie Hannedouche, do SMA. O festival Vieilles Charrues, que em 2019 contou com 270 mil espectadores, confirmou à mesma agência estar pronto a "adaptar-se".

Entre as questões a serem resolvidas, para que os festivais de verão possam regressar, está a das zonas de alimentação, que dependerá da reabertura do setor da restauração.

"Queremos que haja festivais no verão, mas não a qualquer preço", acrescentou Aurélie Hannedouche. Jérôme Tréhorel, responsável pelo Vieilles Charrues, mostrou-se otimista: "Este será um verão de reencontros".