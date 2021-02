A Everything Is New anunciou dois concertos da banda belga Balthazar em Portugal. Estão marcados para 31 de outubro no Hard Club, no Porto, e 1 de novembro, na Aula Magna, em Lisboa.

O grupo que se estreou em Portugal nas primeiras partes de concertos dos Editors em 2013, vem apresentar o seu novo álbum, "Sand", com saída prevista para dia 26.

Os bilhetes são postos à venda dia 25 de fevereiro, com preços entre €24 (anfiteatro) e os €35 (doutorais) para Lisboa e €24 para o Porto.

A banda de Marten Devoldre e Jinte Deprez esteve pela última vez no nosso país em 2019, tendo em agosto desse ano atuado no festival Vodafone Paredes de Coura, e em novembro no Super Bock em Stock, em Lisboa, e no Hard Club, no Porto.