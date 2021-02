Capicua mostrou a sua solidariedade para com Pablo Hásel, rapper espanhol detido esta semana pela polícia regional catalã, na Universidade de Lérida.

O músico havia sido condenado a nove meses de prisão, por glorificação do terrorismo e injúrias à monarquia, mas não se entregou voluntariamente para a cumprir - o que motivou a detenção.

"Toda a minha solidariedade com Pablo Hásel (preso esta semana depois de anos de intimidação) e com todos os outros rappers espanhóis (são cerca de 15), como Valtònyc (exilado há uns anos para não ser preso), que por criticar o estado espanhol e sua monarquia têm sido alvo de perseguição e condenação. Prender alguém por tweets e rimas em pleno 2021 é inaceitável. Temos de estar vigilantes e espalhar a mensagem! Podia ser qualquer um de nós!", defende Capicua.

Também Valete comentou a notícia, partilhando um print de uma notícia do Expresso e escrevendo apenas "franquismo".

Entretanto, a detenção de Pablo Hásel deu origem, em Espanha, a um debate sobre a liberdade de expressão e também a protestos nas ruas, que desaguaram em violência.

Na noite de quarta-feira, 17 de fevereiro, centenas de pessoas saíram à rua, nas cidades de Madrid, Barcelona, Sevilha ou Granada, para protestar contra a detenção do rapper: as manifestações ficaram marcadas pelos confrontos com os agentes da autoridade. Nos diferentes locais a polícia recorreu a cargas policiais para tentar conter os manifestantes.

Pelo menos 55 pessoas ficaram feridas, 35 das quais polícias. Três tiveram de ser transferidas para um hospital. A polícia fez 19 detenções.

