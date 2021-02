Vicky Cornell voltou a processar os Soundgarden.

A viúva de Chris Cornell tem travado uma batalha judicial contra a banda do seu marido, ao longo do último ano, devido a royalties por pagar e a direitos de autor sobre canções inacabadas do grupo.

De acordo com o website TMZ, Vicky queixa-se agora de um pagamento de "apenas" 300 mil dólares, que recebeu da banda pelas masters das canções - quando aos Soundgarden terão sido alegadamente oferecidos 16 milhões de dólares por um investidor.

Vicky pediu, desta forma, a um juiz que se procedesse a uma avaliação de todos os bens da banda. Entretanto, os Soundgarden emitiram um comunicado no qual afirmam que esta disputa "nunca teve a ver com dinheiro" e que "é o seu legado" que está em jogo.

Já o advogado de Vicky considera estas declarações "absurdas e hipócritas". "É claro que isto tem a ver com dinheiro, e com a sua ganância", disse.