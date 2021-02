Rihanna foi acusada de apropriação cultural devido a uma sessão fotográfica em que se mostra em topless, usando um colar com uma representação de um deus hindu, Ganesha.

"A minha religião não é uma estética", comentou um fã no Instagram da artista, para logo outro acrescentar que "usar um colar de Ganesha, nua, é muito desrespeitoso para com o hinduísmo". Na foto, que pode ver em baixo, Rihanna publicita os boxers roxos da coleção para homem da sua marca, a Savage x Fenty.



Não é a primeira vez que Rihanna é acusada de apropriação cultural: em outubro, a cantora incluiu 'Doom', de Coucou Chloe, na playlist do desfile da sua última coleção de roupa, canção que inclui um sample de um hadith, um texto sagrado do islão.