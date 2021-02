Foi detido um homem de 70 anos, acusado de ter atropelado mortalmente Robert Maraj, pai de Nicki Minaj.

Charles Polevich terá saído do carro, aquando do atropelamento, para verificar o estado de saúde de Robert, mas não chamou as autoridades nem pediu ajuda médica.

Polevich saiu da prisão sob fiança, mas foi-lhe confiscada a sua carta de condução e o seu passaporte.

O suspeito terá atropelado Maraj por volta das 18h15 de sexta-feira, colocando-se depois em fuga e escondendo o seu veículo numa garagem.

Em declarações à Newsday, a mãe de Nicki Minaj, Carol, disse-se "muito feliz" com a detenção.