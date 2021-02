A revista Time dedica a sua mais recente edição à seleção de 100 personalidades com potencial para estarem entre as mais influentes do mundo, num futuro próximo.

Nesta lista encontram-se políticos, cientistas, artistas ou desportistas, havendo seis capas diferentes nas bancas.

Na música, a cantora britânica Dua Lipa é uma das escolhas da Time, figurando numa das seis capas.

A estrela brasileira Anitta; a jovem Olivia Rodrigo, cantora norte-americana de 17 anos; a cantora-compositora indie Phoebe Bridgers; os rappers Doja Cat e Lil Baby, o cantor country Luke Combs e a dupla de irmãs Chloe X Halle são as outras apostas musicais da Time.

Para "defender" os méritos de Dua Lipa, a Time convidou Kylie Minogue, que escreveu: "A Dua Lipa é uma estrela brilhante, traçando um caminho deslumbrante pelo universo pop. Há menos de quatro anos, lançou o primeiro dos seus dois álbuns. Hoje, dança de mãos dadas com o zeitgeist, tendo cravado com grande precisão o seu lugar na paisagem cultural."

Veja aqui a lista completa, que inclui também nomes do cinema e da televisão como Anya Taylor-Joy ("Gambito de Dama"), Hunter Schafer ("Euphoria"), Florence Pugh, Ana de Armas ou a realizadora Chloé Zhao ("Nomadland").