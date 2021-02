Já é conhecido o primeiro trailer para "Dancing With the Devil", série documental acerca da vida e carreira de Demi Lovato.

A série explora a sobredose de drogas que a cantora teve em 2018, e que quase a matou. Para além de Lovato e da sua família próxima, também Elton John e Christina Aguilera participam em "Dancing With the Devil".

No trailer, Lovato revela que, após a overdose, sofreu três AVC e um enfarte. "Tive muitas vidas, como o meu gato. Agora estou na sétima, pronta a voltar a fazer o que amo, que é música", diz.

Tais problemas de saúde, contou após a estreia do trailer, deixaram marcas. "Fiquei com lesões cerebrais. Não posso guiar um carro porque o meu campo de visão ficou afetado".

"Dancing With the Devil" tem estreia marcada para o festival SXSW, que se realiza de 16 a 20 de março, e chegará ao YouTube a 23 do mesmo mês. Veja o trailer: