Em promoção do seu novo álbum, "Medicine at Midnight", os Foo Fighters foram os convidados do programa da BBC Radio 2, Sofa Session.

A banda foi desafiada pela apresentadora do programa, Jo Wiley, a gravar uma canção. "Estávamos todos na conversa e alguém perguntou: 'Viram aquele documentário dos Bee Gees?' E eu era o único que não tinha visto", contou Dave Grohl. Daí nasceu a ideia de gravar uma canção dos irmãos Gibbs: You Should Be Dancing', um dos temas indissociáveis da banda sonora do filme “Febre de Sábado à Noite”, de 1977.



"Em seis minutos estava pronta. Devia ter cantado sempre assim nos últimos 25 anos!", brincou Dave Grohl.