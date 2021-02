Morreu o rapper Ketchy the Great, vítima de atropelamento.

O músico fazia parte do coletivo rap Stinc Team, juntamente com Drakeo the Ruler, com o qual colaborou frequentemente.

A solo, Ketchy era sobretudo conhecido por 'If I Go Broke', tema lançado no final de 2017, e pela mixtape "Free Sauce", de 2019.

Em 2018, o rapper foi preso por vandalismo, ao grafitar uma parede durante as filmagens do vídeo para 'The Right Decision', canção com Ralfy the Plug.

Em agosto de 2020, já saído da prisão, estreou um vídeo para 'Another One', lançando ainda um tema intitulado 'Gang Enhancement'.