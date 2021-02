No Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Henrique Amaro escolheu uma tendência por década, no que toca à música portuguesa.

Se nos anos 90 o radialista da Antena 3 e divulgador musical destacou a ascensão pública do rock cantado em português ou o aparecimento do hip-hop, nos últimos anos apontou para "o aparecimento do cantar em português através de vozes femininas."

"A mulher nunca se afirmou tanto na música portuguesa como hoje", acredita Henrique Amaro. "Há muitas mulheres com discurso. Não é pose... é genuíno e diferenciado. Percebes que ela viveu o que está a cantar, é impossível ter sido escrito por um homem."

Ouça esta resposta de Henrique Amaro pelos 36m 45.