A britânica FKA Twigs voltou a falar sobre a sua relação com o ator Shia LaBeouf, da qual diz ter escapado "por pura sorte".

Em entrevista à revista Elle, FKA Twigs, nome artístico de Tahliah Barnett, garante que qualquer mulher pode dar por si envolvida numa relação amorosa abusiva. "As pessoas não acreditariam que pudesse acontecer a alguém como eu, [mas aconteceu]", diz.

A artista conta que, no Dia dos Namorados (14 de fevereiro), em 2019, Shia LaBeouf a transportou de carro, conduzindo de forma descontrolada e ameaçando despistar-se propositadamente se a inglesa não dissesse que o amava. Quando conseguiu que o ator parasse o carro numa estação de serviço, saindo da viatura, FKA Twigs terá sido agredida e obrigada a voltar a entrar no automóvel.

Sobre a forma como os abusadores conseguem iludir as suas vítimas, a artista argumenta: "Se puseres um sapo em água a fever, o sapo vai logo saltar. Mas se o puseres em água fria e a aqueceres lentamente, o sapo vai morrer cozido. Essa foi a minha experiência com ele."

No final do ano passado, FKA Twigs apresentou queixa contra Shia LaBeouf por agressão sexual e maus tratos psicológicos. O ator negou todas as acusações.

"Gostava de poder dizer que fui forte e vi a luz. Ou que tenho uma personalidade forte ou que a minha mãe me educou assim. Mas não. Só por sorte é que já não estou naquela situação. Foi um milagre ter escapado com vida", assegura FKA Twigs, que quis falar da sua história por temer que, durante o confinamento, haja mais mulheres presas em situações semelhantes.