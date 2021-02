Dave Grohl deu a entender que os Them Crooked Vultures, supergrupo que o alia a Josh Homme (Queens of the Stone Age) e John Paul Jones (Led Zeppelin), poderão voltar ao ativo no futuro.

Num novo episódio do programa "Medicine At Midnight Radio", da Apple Music Hits, Grohl afirmou que os Them Crooked Vultures "foram um sonho tornado realidade".

"Eu e o Josh abordámos, durante anos, a possibilidade de fazermos um projeto paralelo. Fui convidado a ir a Londres, para dar um prémio aos membros dos Led Zeppelin. Já conhecia o John Paul Jones, é um tipo incrível", afirmou, lembrando as origens do supergrupo.

"Disse ao Josh que ia a Londres e perguntei-lhe se ele queria que eu perguntasse ao John Paul Jones se tocaria baixo. E ele respondeu para o avisar de como tinha corrido".

O baixista acabou por responder via e-mail, aceitando a proposta de Grohl. "Marcámos uma data para ele vir tocar connosco. A melhor parte foi isso ter acontecido perto do meu 40º aniversário", contou.

"Os Them Crooked Vultures são um sonho para qualquer baterista, porque pude fazer parte de uma secção de ritmos com três pessoas - porque o Josh não se limita a fazer solos. Trinta segundos depois de começarmos a tocar percebemos que éramos uma banda a sério. Espero que o possamos fazer outra vez no futuro", rematou.