Brandon Flowers irá ser submetido a cirurgia, após ter sofrido um acidente de bicicleta que lhe provocou lesões num ombro.

A revelação foi feita pelo próprio durante um direto no Instagram, ao lado do baterista Ronnie Vannucci Jr. "Fiz uma rotura no labrum no ombro direito, pelo que dentro de semanas irei à faca", disse.

O vocalista dos Killers acrescentou ainda que terá de manter esse mesmo ombro imobilizado durante seis semanas, o que poderá - juntamente com a pandemia da covid-19 - impedir o grupo de concretizar uma planeada mini-digressão pelo Reino Unido, em maio e junho.

Contudo, Flowers acrescentou que não planeia ficar parado, revelando que os Killers se encontram a trabalhar no seu novo álbum, que sucederá a "Imploding the Mirage", de 2020.