Peter Gabriel gravou uma nova versão de 'Biko', canção de protesto de 1980, com 25 músicos oriundos de vários países, entre os quais figuram Angélique Kidjo, Meshell Ndegeocello e Yo-Yo Ma. A iniciativa integra o projeto "Song Around The World" da fundação Playing for Change.

Inspirada no assassinato do ativista sul-africano Steve Biko, uma das vozes mais críticas do Apartheid, regime de segregação racial que vigorou na África do Sul e Namíbia entre 1948 e o início da década de 90, 'Biko' integrou originalmente o terceiro, e homónimo, álbum a solo de Gabriel.

Esta nova versão pretende ser, segundo declarações do músico à Rolling Stone, uma chamada de atenção para a nova ascensão do "racismo e nacionalismo". "Apesar de o governo de minoria branca ter desaparecido na África do Sul, o racismo que existe em todo o mundo e que o Apartheid representava não desapareceu".

"Na Índia, em Myanmar e na Turquia, em Israel e na China, o racismo tem sido explorado, deliberadamente, como forma de obter ganhos políticos", acrescenta Gabriel, "o movimento Black Lives Matter tem tornado bastante claro o longo caminho que ainda temos pela frente para escaparmos da sombra escura do racismo".

A nova versão de 'Biko', estreada em dezembro passado no evento digital "Peace Through Music: A Global Event for Social Justice", pode ser escutada no vídeo abaixo.