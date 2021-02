A Netflix irá estrear um novo documentário acerca da vida e obra de Notorious B.I.G., assassinado em 1997, aos 24 anos.

"Biggie: I Got a Story to Tell" irá abordar as origens do rapper, um dos mais emblemáticos dos anos 90, e contará com várias entrevistas a figuras próximas de "Biggie", como a sua mãe, "Diddy" ou Faith Evans.

Em 2018, a Netflix já havia estreado "Unsolved", série documental sobre crimes por resolver, na qual são abordados os homicídios de "Biggie" e de 2Pac, seu rival.

"Biggie: I Got a Story to Tell" chegará à plataforma de streaming no dia 1 de março. Veja aqui o trailer: