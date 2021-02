Tekashi 6ix9ine e Meek Mill envolveram-se numa acesa troca de palavras à saída de uma discoteca em Atlanta, na madrugada de domingo.

Em vídeos partilhados entretanto, os dois rappers podem ser vistos a discutir intensamente. 6ix9ine, que colaborou com as autoridades norte-americanas de forma a sair da prisão, acusou Meek Mill de ter polícias como seguranças.

Mas, segundo Meek Mill, foi o próprio 6ix9ine quem se fez acompanhar por polícias. "Ele esperou por mim à porta. Pensava que estava a sonhar. Quase que o mandámos com os porcos", escreveu no Instagram, numa publicação entretanto apagada, continuando a sua versão da história no Twitter.