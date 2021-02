Sia revelou que Shia LaBeouf manteve uma relação com ela enquanto namorava com FKA Twigs e ainda era casado com a atriz Mia Goth, de quem se divorciou em 2018.

"Acabámos por perceber que ele usava o mesmo discurso comigo e com a Twigsy", disse a artista em entrevista ao Sunday Times, "só descobrimos porque acabámos por falar uma com a outra".

"Ambas pensávamos que estávamos numa relação exclusiva com ele", continua Sia, "mas não era esse o caso. E ele continuava casado".

A cantora revela outros detalhes sobre o relacionamento que manteve com o ator, explicando que "ele queria casar comigo e viver uma vida de sobriedade". Apesar de toda a situação, Sia diz: "sinto que vou amá-lo sempre, porque ele é um cachorrinho doente".

Recorde-se que Twigs instaurou um processo judicial contra LaBeouf, acusando-o de abusos sexuais. Pouco depois de tornar públicas as alegações, Sia acusou o ator de ser um "mentiroso compulsivo" e elogiou a coragem de Twigs.

LaBeouf negou "todas e quaisquer alegações", na semana passada.