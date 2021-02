As datas do Desconcerto, espetáculo que junta António Zambujo, Luísa Sobral e Miguel Araújo, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, vão ser remarcadas para o início de 2022, depois de já terem sido adiadas várias vezes desde o início da pandemia.

Segundo comunicado enviado à imprensa pela produtora Locomotiva Azul, os espetáculos realizar-se-ão entre 26 e 30 de janeiro do próximo ano, na sala lisboeta. Em vez das 10 sessões que deveriam realizar-se entre fevereiro e março deste ano, vão realizar-se os cinco espetáculos anunciados originalmente.

Os bilhetes já adquiridos devem ser trocados até 15 de maio próximo, nos respetivos locais de compra, para uma das cinco novas datas, de acordo com a disponibilidade da sala.