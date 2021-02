Carolina Deslandes partilhou um momento de improviso, registado à janela de sua casa, no Chiado, em Lisboa.

"Letra toda mal, mas fiz um dueto com mais um músico extraordinário da minha rua”, escreveu a cantora-compositora.

No vídeo, Carolina Deslandes canta, à janela de sua casa, a canção 'Say Something' de A Great Big World e Christina Aguilera, acompanhando um músico de rua que tocava esse mesmo tema no violoncelo.

Embora os músicos não tenham entrado em contacto na altura da "colaboração" espontânea, a identidade do violoncelista já foi descoberta: trata-se de Kristians Jirgensos, um cidadão da Letónia que vive em Portugal há sete anos.