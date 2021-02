Cardi B partilhou, no Instagram, as prendas que recebeu do seu marido, Offset, no dia de São Valentim.

Uma delas, uma mala Chanel preta e dourada, foi oferecida a Cardi B dentro de uma gaiola a condizer - uma prenda que custou mais de 20 mil euros. "Dás-me sempre algo de diferente", escreveu a artista.

A outra foi ligeiramente mais "barata": Offset ofereceu a Cardi B dúzias de rosas vermelhas, com as quais decorou todo um quarto. Veja aqui: