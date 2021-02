A Netflix está a preparar-se para produzir o seu próprio documentário acerca de Britney Spears, de acordo com a Bloomberg.

Ao leme deverá estar o realizador Erin Lee Carr, já elencado pela plataforma de streaming. O projeto surge poucos dias após a estreia de "Framing Britney Spears", documentário da Hulu.

Produzido em parceria com o New York Times, "Framing Britney Spears" aborda a disputa que a artista tem mantido com o seu pai, Jamie, ao longo dos últimos anos.

As revelações feitas pelo documentário já motivaram várias declarações de apoio da parte de outras estrelas e um pedido de desculpas de Justin Timberlake, ex-namorado de Britney.

A data de estreia para este novo documentário da Netflix não foi revelada, mas a Bloomberg esclarece que o mesmo já se encontrava a ser produzido antes da estreia de "Framing Britney Spears".