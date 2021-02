Foi divulgado um novo teaser para "Truth to Power", documentário sobre Serj Tankian, dos System of a Down.

No vídeo, o músico aborda a sua primeira banda, os Forever Young, onde era teclista.

"O único concerto que demos foi no Armenian Cultural Center, em Hollywood", explica Tankian. "Foi um começo [de carreira] interessante, porque cantávamos canções em inglês e em arménio. Enquanto jovens arménio-americanos, a crescer em Los Angeles, essa era a nossa vida".

"Truth to Power" tem estreia marcada para o dia 19 de fevereiro. O primeiro álbum a solo de Serj Tankian, "Elasticity", chegará a 19 de março.