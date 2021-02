Já lhe aconteceu lamentar que concertos históricos a que assistiu não tenham ficado registados com a facilidade com que hoje documentamos qualquer pormenor quotidiano? A nós também, mas por vezes há surpresas. É o caso do primeiríssimo tema tocado pela primeira banda a pisar o palco da primeira edição do festival Paredes de Coura.

Estávamos em 1993 e aos portugueses Cosmic City Blues couberam as honras de abertura do que é hoje uma instituição dos festivais nacionais. Divulgado pelo Canal 180 em 2012, o vídeo mostra a banda nortenha a tocar "Rock'n'Roll", original dos Led Zeppelin: uma premissa que, entre algumas variações estilísticas, o festival tem mantido até à atualidade.

​

Recentemente, João Carvalho, diretor do Vodafone Paredes de Coura, recordou as contas dessa primeira edição do festival minhoto: "Hoje o valor dificilmente chegaria para pagar as águas consumidas pela segurança", escreveu.