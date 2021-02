Após anos a serem comparados aos Led Zeppelin, os Greta Van Fleet anunciaram que não estão a fazer música remotamente semelhante à do conjunto britânico.

Em declarações ao programa do radialista Zane Lowe, o vocalista Josh Kiszka abordou o novo álbum dos Greta Van Fleet - "The Battle at Garden's Gate", a sair dia 16 de abril - dizendo que uma banda nunca se quer ver "estagnada".

"Acho que estamos naquele ponto em que podemos dizer que os Led Zeppelin são, obviamente, uma grande influência", afirmou. "Isto porque não estamos a fazer música que se pareça remotamente com a deles".

Para o vocalista, "The Battle at Garden's Gate" é o som de uns Greta Van Fleet "amadurecidos". "Soa à forma como os Greta Van Fleet se relacionam com o século XXI", acrescentou.