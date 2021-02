Em entrevista no Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Henrique Amaro recordou as últimas quatro décadas de música feita em Portugal.

Convidado a escolher uma tendência por década, o radialista e divulgador musical elegeu, para os anos 90, a "ascenção pública do rock cantado em português, por causa dos Resistência, dos Delfins ou do Rui Veloso", mas também o aparecimento do hip-hop.



"Não pelo que nos deixaram do ponto de vista musical, porque era tudo muito imberbe, mas pelo discurso. O pop-rock português dos anos 90 raramente falava do país. O hip-hop é que trouxe esse discurso da realidade que poucos conheciam."

Ouça a resposta de Henrique Amaro pelos 41m 50s.