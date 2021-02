Os The Aubreys, banda de Finn Wolfhard, uma das estrelas de "Stranger Things", lançaram uma canção nova.

'Sand In My Bed' sucede ao EP "Soda & Pie", editado em 2020, e a 'No Offerings', tema lançado no mês passado.

'Sand In My Bed' é descrita como uma ode ao verão de 2020, marcado pela pandemia da covid-19.

Ouça-a aqui: