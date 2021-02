O baterista dos System of a Down defendeu publicamente a atriz Gina Carano, após esta ter sido despedida da série "The Mandalorian".

A atriz havia dito, nas redes sociais, que os norte-americanos conservadores e republicanos eram, hoje em dia, tão perseguidos quanto os judeus na Alemanha nazi - o que levou ao seu despedimento.

Na sua conta oficial no Instagram, John Dolmayan, cujas posições de direita são sobejamente conhecidas, afirmou que "é preciso muita coragem para colocar a carreira em risco pelas suas convicções".

"A história recordará pessoas como Gina Carano", acrescentou. Veja: