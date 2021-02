Bam Margera pediu aos fãs de "Jackass" para que boicotassem o quarto filme da série, após ter sido alegadamente "cortado" do mesmo.

O website LADBible transcreveu dois vídeos partilhados por Margera nas redes sociais, antes de estes terem sido apagados.

Nos vídeos, o ator - um dos elementos originais do elenco de "Jackass" - afirma que a Paramount apagou todas as cenas de "Jackass 4" em que participava, dizendo ainda que a produtora o obrigou a entregar amostras de urina e a tomar anti-depressivos.

"O 'Jackass' fez-me passar por um inferno ao longo de ano e meio", disse. "Escrevi muitas ideias para eles, e se não estou no filme e usam as minhas ideias, como acham que me sinto?".

"A última coisa que quero é ir para tribunal com o Jeff Tremaine [realizador], mas a sério que não estou no 'Jackass 4'? Se se preocupam comigo, não vejam o filme".

A produtora, bem como o restante elenco de "Jackass", não responderam ainda às declarações de Bam Margera. "Jackass 4" tem estreia marcada para setembro.