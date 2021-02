O pai de Lars Ulrich, Torben Ulrich, acaba de lançar um álbum novo - aos 92 anos de idade.

O baterista dos Metallica partilhou, no Instagram, uma fotografia sua com o seu pai a dar a notícia. "Este é o meu pai. É o senhor da esquerda [na foto]. 92 anos e ele ainda está a começar", escreveu.

O disco nasceu de uma colaboração entre Torben e a violoncelista Lori Goldston, e tem como título "Oakland Moments".

Os dois são amigos desde 2005, ano em que começaram a tocar juntos no conjunto Instead Of. Em "Oakland Moments", Torben acompanha a violoncelista com os seus poemas.

Ouça um dos temas de "Oakland Moments":