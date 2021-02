Os ex-elementos dos Nirvana Dave Grohl e Krist Novoselic e o guitarrista Pat Smear, que integrou a formação da banda em palco entre 1993 e 1994, encontram-se em privado para tocar. O segredo foi revelado por Smear em entrevista ao radialista Howard Stern esta quinta-feira.

"De vez em quando, eu o Krist e o Dave juntamo-nos e tocamos como se ainda fossemos os Nirvana", revelou o músico depois de Stern lhe perguntar se sentia saudades de tocar com a banda, "não sinto essa falta, porque o fazemos. Se estivermos na mesma cidade, ou o que seja, juntamo-nos e fazemos umas jams".

Grohl, que também estava presente, chegou a dizer que o trio gravou "algumas coisas" quando se juntou pela última vez, na casa onde os Foo Fighters gravaram o novo álbum "Medicine at Midnight".

Contudo, a dupla confessou que é um pouco doloroso, por vezes, revisitar as canções dos Nirvana. Grohl acrescentou que descobriu recentemente que a filha sabe a letra toda de 'Come As You Are' e que ficou chocado. "Nunca toco aquele disco. Não falamos sobre os Nirvana e ali estava ela a cantar cada palavra da canção. Isso, sim, faz-me sentir bem".