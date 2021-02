Convidado do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Manel Cruz falou detalhadamente sobre a sua relação com as redes sociais e a diferença que considera existir entre o comportamento das pessoas nas mesmas e na "vida real".

"Deixei o Instagram, estava a sair de lá muito exaltado", confessa o músico do Porto. "Está a dar-me a sensação de uma sociedade muito populista e eu não acho que seja verdade. Ficamos a achar que o mundo é uma porcaria, mas depois vais à rua e uma pessoa diz-te: 'olhe, ontem esqueceu-se aqui de 10 euros na mesa do café!'".

Ouça esta resposta de Manel Cruz pelos 10m 35s.