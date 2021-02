Caso os Iron Maiden e os Foo Fighters entrem para o Rock and Roll Hall of Fame, existem membros antigos das duas bandas que não obterão esse privilégio.

No caso da banda britânica, o antigo vocalista Blaze Bayley, que substituiu Bruce Dickinson durante cinco anos, ficará de fora, juntamente com Doug Sampson, baterista fundador dos Iron Maiden.

Já William Goldsmith, baterista, e Franz Stahl, guitarrista, serão excluídos caso os Foo Fighters obtenham tal honra. O primeiro tocou em apenas algumas canções do segundo álbum do grupo, ao passo que o guitarrista substituiu Pat Smear durante alguns anos, sendo despedido antes do lançamento de "There is Nothing Left to Lose".

Tanto os Iron Maiden como os Foo Fighters foram nomeados pela primeira vez para o "corredor da fama" do rock. Os escolhidos serão anunciados em maio.