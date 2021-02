Foi hoje lançado ‘Lote B’, o primeiro single de "António Zambujo Voz e Violão", o nono álbum de António Zambujo, com chegada prevista para 23 de abril.

Com letra de Pedro da Silva Martins, dos Deolinda, que é coautor da música com Luís José Martins, seu irmão e também membro dos Deolinda, a canção conta com um vídeo animado de Pedro Serrazina. Pode vê-lo aqui:

Em "António Zambujo Voz e Violão", Zambujo inspira-se no título de um dos discos da sua vida, "João Voz e Violão", álbum de João Gilberto editado em 1999, e anuncia um regresso ao "essencial". Está disponível desde já em pré-venda.