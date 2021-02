"Love In The Time of Covid", ou seja, amor em tempo de covid: é este o título da nova canção de Danny Elfman, o músico e compositor mais conhecido pelas bandas-sonoras que escreveu para filmes de Tim Burton.

"A covid não tem graça nenhum mas, ainda assim, posso brincar um pouco com a forma como o isolamento social mudou as nossas vidas a todos os níveis. 'Love In The Time of Covid' é sobre isso", explica Danny Elfman.

A canção foi escrita do ponto de vista de um rapaz que está "a ficar maluco" no seu apartamento e pretende refletir sobre "a quase loucura que tantos de nós vimos sentindo."

Sobre o vídeo, acrescenta o compositor que os seus autores se lembraram de "transformar o protagonista numa criatura animalesca de pele verde. Como muitos de nós se sentem completamente alienados neste novo mundo em que vivemos, pareceu-me uma boa ideia."

Veja aqui.