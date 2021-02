Os Greta Van Fleet partilharam esta semana um tema novo, 'Heat Above'.

A canção irá fazer parte do seu segundo álbum de estúdio, "The Battle at Garden's Gate", a editar no dia 16 de abril.

Segundo o baixista e teclista Sam Kiszka, que fundou o grupo juntamente com dois irmãos, Jake e Josh, 'Heat Above' é sobre "rumar até às estrelas, juntos". "Há muito amor no mundo, ainda que não pareça", disse.

Recorde-se que os Greta Van Fleet desde cedo foram alvo de várias críticas, por alegadas semelhanças com bandas clássicas como os Led Zeppelin. Mais recentemente, Steven Wilson deixou duras críticas ao grupo.

Ouça 'Heat Above':