Mariah Carey reagiu com gargalhadas ao mais recente vídeo a tornar-se viral na internet.

O vídeo mostra uma conversa, via Zoom, entre dois advogados e um juiz do Condado de Presidio, no Texas.

Porém, um dos advogados não conseguiu desligar um filtro que o "transformava" num gato - com resultados cómicos. "Eu estou aqui, ao vivo. Não sou um gato", afirma a dada altura.

Para a cantora, esta é "a melhor coisa que vi em muitos anos", não deixando de citar as palavras do advogado em questão. Veja: