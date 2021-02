Shia LaBeouf reagiu oficialmente ao processo instaurado contra si pela cantora e ex-namorada FKA Twigs, verdadeiro nome Tahliah Barnett, que alega ter sido abusada física, emocional e sexualmente pelo ator ao longo de quase um ano de relação.

Nos documentos enviados ao tribunal pela sua equipa de advogados, obtidos pela revista People, pode ler-se: "o Shia nega, na generalidade e em específico, todas e quaisquer acusações incluídas na queixa de Barnett, nega que Barnett tenha sofrido quaisquer ferimentos ou perdas devido a atos ou omissões por parte dele e nega que Barnett tenha direito a qualquer recompensa".

Quando as alegações de Twigs foram tornadas públicas, em dezembro, o ator reagiu num e-mail enviado ao New York Times, assumindo culpa: "o meu alcoolismo e agressões não têm desculpa. Tenho sido abusivo comigo próprio e toda a gente à minha volta durante anos. Sinto vergonha desse historial e peço desculpa àqueles que magoei". Contudo, acabou por acrescentar "muitas dessas alegações não são verdadeiras".

"Aquilo por que passei com o Shia foi a pior coisa que já me aconteceu na vida", confessou Twigs ao mesmo jornal. "Não creio que as pessoas alguma vez pensassem que isto me pudesse acontecer. Mas pode acontecer a qualquer pessoa".

LaBeouf, que se encontra neste momento numa clínica de reabilitação, foi também acusado publicamente de abusos por outras ex-namoradas, a estilista Karolyn Pho e a cantora Sia. "Shia LaBeouf é um mentiroso compulsivo que me levou a um relacionamento adúltero", escreveu Sia, que trabalhou com o ator no vídeo da canção 'Elastic Heart'.