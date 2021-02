Carolina Deslandes questionou os seus seguidores no Instagram sobre uma eventual digressão conjunta com Bárbara Tinoco e a publicação já tem quase 30 mil likes e mais de 500 comentários.

"Ok, só para testar aqui uma coisa: quem é que quer uma tour Tinoco Deslandes ou Deslandes Tinoco? Gostavam de nos ver juntas? Digam-nos de vossa justiça", escreveu a artista na legenda de uma montagem de fotografias das duas.

Entre as centenas de comentários, maioritariamente com respostas positivas, está um da apresentadora Inês Lopes Gonçalves: "Só se chamarem Tinandes ou Desloco".

As duas cantoras colaboraram recentemente no novo EP de Tinoco, que tem edição marcada para março. Além de Deslandes, o disco inclui parcerias com António Zambujo, Tyoz e Diana Martinez.