Henrique Amaro é o convidado da semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Lia Pereira, o radialista da Antena 3 e divulgador musical fala sobre o seu percurso, desde os tempos em que se estreou numa pequena rádio da Amadora até aos programas feitos hoje, passando pela Rádio Energia.

As tendências que marcaram a música portuguesa ao longo das últimas quatro décadas, a ascensão das mulheres na música portuguesa e a questão das quotas de música portuguesa na rádio foram outros dos temas da conversa com Henrique Amaro.

Neste episódio do Posto Emissor, falámos ainda da atuação do canadiano The Weeknd no intervalo do Super Bowl e do facto de o seu concerto em Portugal, marcado para 2022, já estar esgotado, bem como sobre o novo disco do escocês James Yorkston.

A apresentação do 47º Posto Emissor está a cargo de Lia Pereira. A edição multimédia é de Rúben Tiago Pereira.

Sejam bem-vindos.