5 dos 10 álbuns mais vendidos nos Estados Unidos, ao longo da última semana, são dos Metallica.

Desde Prince, em 2016, que nenhum artista conseguia um número semelhante.

O "salto" deveu-se à reedição, em vinil colorido, dos primeiros álbuns do grupo: "Metallica" (que ocupa a 3ª posição), "Ride the Lightning" (4ª), "...And Justice For All" (5ª), "Master of Puppets" (7ª) e "Kill 'Em All" (8ª).

"Hardwired... To Self-Destruct", o mais recente disco dos Metallica, também beneficiou com estas reedições, ocupando agora a 15ª posição.

Confira os números:

"Metallica", 10 mil unidades vendidas (a maioria vinil)

"Ride the Lightning", 9700

"...And Justice For All", 9400

"Master of Puppets", 8100

"Kill 'Em All", 8000

"Hardwired... To Self-Destruct", 5500