Convidado do mais recente Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Manel Cruz falou longamente sobre questões como a ascensão da extrema-direita em Portugal.



Defendendo a via do diálogo para chegar a um entendimento, o músico do Porto argumenta: "Não há Deus e Diabo. As pessoas precisam de mimo, de empatia. Por baixo desta tralha toda estão carências muito concretas. Há gente que eu acho que é má, que está numa de destruir. Mas a maior parte das pessoas está à procura de acreditar nalguma coisa", crê a voz de Ornatos Violeta ou Foge Foge Bandido.

Ouça a resposta de Manel Cruz pela 1h 13m 30s.