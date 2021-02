A Jeep retirou o anúncio que fez com Bruce Springsteen, o qual estreou na Super Bowl.

O anúncio, que conta com música criada por Springsteen e o produtor Rob Aniello, tem como tema a necessidade de união, uma abordagem reminiscente da toada do discurso de tomada de posse presidencial de Joe Biden, no mês passado.

Porém, as recentes notícias que dão conta de que o "Boss" foi detido em novembro, por conduzir embriagado, levaram a marca a remover o anúncio.

Em declarações à revista "Variety", um porta-voz da marca explicou que o anúncio estará em "pausa" até que "todos os factos sejam conhecidos".

"A mensagem de comunidade e união é mais relevante que nunca, assim como a mensagem de que conduzir sob o efeito de álcool nunca será aceitável", acrescentou.

Apesar de ter sido retirado no YouTube, o anúncio pode ser visto noutros serviços de vídeo, carregado por utilizadores.