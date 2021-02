Jared Leto admitiu ter aproveitado os confinamentos impostos pela pandemia de covid-19 para ser "verdadeiramente produtivo". Em entrevista ao programa de televisão Sunday Today, o líder dos Thirty Seconds to Mars disse: "escrevi provavelmente mais de 100 canções".

Quando o entrevistador lhe perguntou se isso significa que um novo álbum da banda está para breve, Leto respondeu: "claro que sim. Sem dúvida. E espero que o mundo volte a permitir-nos sair em digressão e proporcionar às pessoas um descanso de toda esta loucura".

Recorde-se que o mais recente álbum dos Thirty Seconds to Mars, "America", saiu para as lojas em 2018. Entretanto o também ator prepara-se para voltar ao grande ecrã enquanto Joker na nova versão do filme "Liga da Justiça", do realizador Zack Snyder.