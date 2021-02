Willie Nelson, um dos maiores ídolos vivos da música country, deu uma longa entrevista ao site Daily Beast, durante a qual falou sobre os momentos mais inacreditáveis (e polémicos) da sua vida. "Tem sido uma vida bastante boa", confessou o músico de 87 anos, que se prepara para editar o seu 71º álbum, intitulado "That's Life".

Não se esquivando às perguntas, Nelson falou sem pruridos sobre o facto de ter fumado mais erva do que Snoop Dogg numa viagem que fizeram a Amesterdão, de uma maratona de 9 horas de sexo que descambou num processo em tribunal e do facto de ser cinturão negro de uma arte marcial coreana.

Recordando que começou a fumar quando era miúdo, na pequena cidade onde cresceu, no estado do Texas, revelou: "fumei de tudo o que havia. Quando era miúdo, fumei folhas de videira, fumei folhas de algodão, tabaco de enrolar. Fumava tudo o que ardia. Depois comecei a beber. Só muito depois entrei na marijuana".

Sobre a viagem à Holanda com Snoop Dogg, Nelson explica: "liguei ao Snoop e disse-lhe 'olá amigo, tens de vir ca ter. É aqui que há da boa!'. Ele foi ter comigo e entrámos em todos os bares onde se pode fumar, em Amesterdão. Divertimo-nos muito". Questionado sobre se alguém já conseguiu fumar mais do que ele, responde: "não sei, mas provavelmente há pessoas que conseguem fumar mais do que eu".

Sobre a história de uma mulher que o processou, e exigiu 50 milhões de dólares de indemnização, alegando que Nelson prometera casar-se com ela depois de uma sessão de 9 horas de sexo, que teria terminado com um salto mortal, deixa uma declaração enigmática: "é uma história demasiado boa para eu negar!".

Numa entrevista à Rolling Stone, em 1991, o músico já tinha dito: "não estou a dizer que não aconteceu. Pode ter acontecido, mas acho que me recordaria, pelo menos, das primeiras quatro ou cinco horas".