Depois de ontem ter sido tornado público que Bruce Springsteen foi detido e acusado de condução sob o efeito de álcool, em novembro passado, hoje surgem mais informações sobre o que se passou: o músico estaria a dar um passeio de motorizada quando parou para tirar fotografias com os fãs, que lhe ofereceram um shot de tequila.

Os agentes policiais terão assistido à situação, que aconteceu num parque federal em Nova Jérsia, e mandaram Springsteen parar assim que voltou a arrancar. Estas informações foram comunicadas ao New York Post por uma fonte da indústria musical. "Ele aceitou o shot de tequila e bebeu-o enquanto estava sentado na mota, que estava parada".

Recorde-se que veio também a lume que a quantidade de álcool encontrada no sangue de Springsteen era de apenas 0,002, um quarto do limite legal. O músico vai apresentar-se em tribunal nas próximas semanas para responder às acusações de condução sob o efeito de álcool, condução imprudente e consumo de álcool em zona proibida.

Springsteen já teve uma repercussão muito direta do incidente: a marca de automóveis Jeep retirou do YouTube o primeiro anúncio publicitário protagonizado pelo músico, que estreou no intervalo da Super Bowl no passado domingo.