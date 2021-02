A atriz Esmé Bianco juntou a sua voz à de todas as mulheres que, ao longo dos últimos dias, têm acusado Marilyn Manson de abuso sexual.

Bianco, a "Ros" de "A Guerra dos Tronos", afirmou à revista "New York" que Manson "é um monstro que quase me destruiu, e a muitas outras mulheres".

A atriz, que manteve uma relação com Marilyn Manson durante alguns anos, alega que este a violou durante a gravação de um videoclip, para além de ter elencado regras específicas sobre como Bianco deveria viver a sua vida, chegando certa ocasião a persegui-la empunhando um machado.

O videoclip em questão, 'I Want to Kill You Like They Do in the Movies', nunca chegou a ser lançado. Manson não enviou sequer as filmagens do mesmo a Bianco, e "arranjava desculpas" para não o editar.

"Senti-me como uma prisioneira", continuou. "Entrava e saía quando ele quisesse. As pessoas com quem falava estavam sob o seu controlo total. Ligava à minha família escondida no armário".