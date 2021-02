A atriz Gina Carano foi despedida da série "The Mandalorian", inserida no universo "Guerra das Estrelas", depois de ter partilhado publicações ofensivas nas redes sociais. A personagem desempenhada pela atriz, Cara Dune, foi recorrente nas duas primeiras temporadas.

"Gina Carano já não é empregada da Lucasfilms e não há planos para ela no futuro", anunciou um porta-voz da produtora em comunicado, "os seus posts nas redes sociais a denegrir pessoas com base nas suas identidades culturais e religiosas são repugnantes e inaceitáveis".

Em causa está, particularmente, uma publicação desta terça-feira na qual a atriz escreveu que ser apoiante do Partido Republicano, nos Estados Unidos, é comparável a ter sido judeu durante o Holocausto. A publicação foi entretanto apagada, mas muitos seguidores partilharam-na com a hashtag #FreeGinaCarano ("despeçam a Gina Carano").

Jesse Grant/Getty Images

Esta não foi, contudo, a primeira vez que Carano fez declarações polémicas nas redes sociais, tendo gozado com a utilização de máscaras durante a pandemia e sugerido que houve fraude nas eleições presidenciais americanas do ano passado. As declarações mais recentes também já levaram a que fosse despedida da agência que a representava, a United Talent Agency.