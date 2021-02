Depois de uma semana em que o nome de Marilyn Manson esteve na berlinda, acusado de abusos sexuais e manipulação, a Billboard foi analisar o efeito que as acusações de abuso sexual e outros maus tratos tiveram na performance comercial da sua música.

Os números indicam tendências antagónicas. Se por um lado o single mais recente de Marilyn Manson, 'Don't Chase The Dead', saiu do top 40 de airplay de rock mainstream dos Estados Unidos, onde estava há 12 semanas, a procura da sua música nos serviços de streaming subiu 7% na última semana, registando-se 6 milhões de escutas. Também as vendas digitais cresceram 40%, cifrando-se nas duas mil cópias vendidas.

Pode ver aqui uma cronologia das denúncias contra Marilyn Manson, desde a acusação inicial de Evan Rachel Wood, a 1 de fevereiro.